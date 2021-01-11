إعلام إسرائيلي: مسؤولون يحذرون من تصعيد في مناطق الضفة الغربية

أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، بأن مسؤولين أمنيين إسرائيليين حذروا مجددا من تصعيد في مناطق الضفة الغربية.

وأعرب المسؤولون الأمنيون عن مخاوفهم من الحوادث العنيفة ضد فلسطينيين، ورجال شرطة وجنود إسرائيليون وحرس حدود، والتي يقوم بها محتجون على خلفية مقتل فتى إسرائيلي منذ 3 أسابيع بعد تعرض سيارته لحادث، جراء ملاحقته من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية بالقرب من مستوطنة كدوميم، شمال الضفة الغربية.

واعتبر المسؤولون، أن المطالبة بمحاكمة الشرطي (الذي تسبب بمقتل الفتى) من الممكن أن تشعل المنطقة وتسبب خروج الأوضاع عن السيطرة.

وأوضح المسؤولون أن "الحديث يدور عن إغلاق مفترقات وإحراق حاويات قمامة ومهاجمة رجال شرطة وإلقاء الحجارة والتسبب بأضرار للسيارات، وحين يصل المتظاهرون إلى نقاط الاحتكاك فإنهم يتسببون باستفزازات".

المصدر: "I24"