تركيا تسجل 174 وفاة و10220 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 174 وفاة و10220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 22981، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2336476.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن اليوم الاثنين، أن عملية التطعيم الجماعي لسكان تركيا ضد فيروس كورونا ستبدأ هذا الأسبوع.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها الاثنين عقب ترأسه اجتماعا للحكومة التركية، إن التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا في البلاد سيبدأ في 14 أو 15 يناير بالتوافق مع برنامج التلقيح الجماعي الذي وضعته السلطات، مضيفا: "مع انخفاض الإصابات سنرفع التدابير تدريجيا كما فعلنا سابقا".

المصدر: "الأناضول" + RT