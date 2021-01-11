CNN: المستشار القانوني للبيت الأبيض ووزير العدل السابق حذرا ترامب من إصدار عفو عن نفسه

كشفت مصادر لشبكة CNN أن مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني ووزير العدل السابق بيل بار، حذرا الرئيس دونالد ترامب من إصدار عفو رئاسي عن نفسه.

وذكرت المصادر أن بار نقل هذا الموقف إلى ترامب قبل استقالته الشهر الماضي.

وأثار ترامب في الأسابيع الأخيرة فكرة العفو عن نفسه وعن أفراد عائلته، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان قد فعل ذلك منذ الهجوم على مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي.

وقال المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا للإذاعة الوطنية العامة (NPR) إن كبار المدعين العامين سيتبعون كل مسار تحقيق ممكن لتحديد أدوار الأشخاص في الهجوم.

المصدر: CNN