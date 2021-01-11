وزارة الصحة البريطانية: نزهة جونسون على الدراجة لم تكن انتهاكا للإغلاق

قال وزير الصحة البريطاني، نات هانكوك، اليوم الاثنين، إن تنقل رئيس الوزراء، بوريس جونسون، على دراجته الهوائية على بعد 11 كيلومترا من مقره لم يكن انتهاكا لإجراءات الإغلاق الصحي.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة Evening Standard بأن أحد صحفياتها رصدت، يوم الأحد، جونسون يتنزه راكبا على دراجته في الحديقة الأولمبية في شرق لندن، والتي تبعد نحو 11 كم من مكتبه في شارع داوننغ ستريت، وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء كان يرتدي قبعة تحمل رموز شركة TFL للمواصلات، والكمامة الواقية.

وأكد مصدر في الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء استفاد من حقه في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق وقام برحلة راكبا دراجته. وأوضح المصدر أن من حق كل مواطن أن ينتقل إلى مسافة 7 أميال (ما يزيد عن 11 كم) من منزله، لكن عليه أن لا يغادر منطقته ويسافر من ناحية إلى ناحية أخرى، الأمر الذي يزيد من خطورة انتشار فيروس كورونا.

من جهته، انتقد أندي سلوتر، النائب العمالي عن إحدى مناطق لندن، تصرف جونسون، قائلا إنه كان الأجدر على جونسون أن يكون قدوة للمواطنين العاديين الذين نصحتهم السلطات لزوم منازلهم وعدم مغادرة مناطقهم في المدينة، حيث مستوى تفشي كورونا هو الأعلى في البلاد.

المصدر: "نوفوستي"