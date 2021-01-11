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الإكوادور تؤكد تسجيل أول إصابة "بالسلالة البريطانية" من كورونا

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الإكوادور تؤكد تسجيل أول إصابة
Reuters Vicente Gaibor del Pino
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أكدت سلطات الإكوادور اليوم الاثنين تسجيل أول إصابة بالسلالة "البريطانية" الجديدة من فيروس كورونا في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، ماريا كاريداد فيلا، إن الحالة المشتبه بها تم التأكد من أنها إيجابية بعد إجراء الاختبارات.

كما أكد وزير الصحة خوان كارلوس سيفاليوس رصد الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس، مشيرا إلى أن السلطات الصحية ملتزمة بالبروتوكول الطبي المطلوب في مثل هذه الحالات.

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يذكر أن بريطانيا أعلنت الشهر الماضي عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، قالت إنها معدية أكثر وتنتشر بوتائر أسرع، لكنها ليست أشد من السلالة السابقة من الفيروس.

وقد تم رصد الإصابات بالسلالة الجديدة في العديد من دول العالم منذ ذلك الحين. وأعلنت بعضها تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.

المصدر: صحيفة "إيل أونيفيرسو" الإكوادورية

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