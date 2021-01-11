أردوغان يعلن موعد بدء التلقيح الجماعي ضد كورونا في تركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عملية التلقيح الجماعي لسكان تركيا ضد فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" ستبدأ هذا الأسبوع.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين عقب ترأسه اجتماعا للحكومة التركية، إن التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا في البلاد سيبدأ في 14 أو 15 يناير بالتوافق مع برنامج التلقيح الجماعي الذي وضعته السلطات، مضيفا: "مع انخفاض الإصابات سنرفع التدابير تدريجيا كما فعلنا سابقا".

وأوضح أردوغان: "لقد بدأت توريدات اللقاح الصيني إلى بلادنا. كما نتابع تطورات الأوضاع فيما يتعلق باللقاحين الروسي والبريطاني".

وعقدت تركيا صفقة مع شركة "سينوفاك" الصينية لشراء 50 مليون جرعة من لقاحها "كورونافاك" ضد فيروس كورونا، وتسلمت البلاد حتى الآن 3 ملايين جرعة.

كما وافقت تركيا على اقتناء 4.5 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية مع إمكانية شراة 30 مليون جرعة أخرى.

وشهدت تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث تجاوز المؤشر الأول حاجز 30 ألف حالة، بينما بلغت حصيلة المتوفين على أساس يومي فوق مستوى 250 حالة.

وحتى الآن تعتبر تركيا الدولة الـ7 في العالم من حيث عدد الإصابات بـ2.3 مليون حالة، والـ18 من حيث الوفيات الناجمة عن الفيروس بـحوالي 23 ألف حالة.

المصدر: وكالات