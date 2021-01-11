المؤبد للاجئ عربي قتل 3 أشخاص طعنا في بريطانيا

أصدر قاض بريطاني، اليوم الإثنين، حكما بالسجن المؤبد في حق المواطن الليبي خيري سعد الله، الذي قتل 3 أشخاص طعنا في متنزه ببلدة ريدينغ جنوب إنجلترا في شهر يونيو الماضي.

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وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن سعد الله اعترف بقتل جيمس فورلونغ (36 سنة) وديفيد ويلس (49 سنة) وجوزيف بينيت (39 سنة).

وقالت جيني هوبكنز رئيسة قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب بالادعاء البريطاني: "خيري سعد الله نفذ هجوما وحشيا خطط له مسبقا على مجموعة من الأصدقاء كانوا يقضون أمسية في متنزه كان يفترض أن يشعروا فيه بالأمان الكامل".

ومنح خيري سعد الله البالغ من العمر 25 عاما حق اللجوء إلى المملكة المتحدة، وتابعته في العام الماضي وكالة الأمن الداخلي البريطانية "إم آي 5" بناء على معلومات مخابراتية عن طموحه بتنفيذ أعمال متطرفة ومحاولته السفر إلى ليبيا، غير أن خططه لم تسفر عن شيء، الأمر الذي حال دون استيفاء المعايير اللازمة لإجراء تحقيق شامل حوله.

وكان شقيق سعد الله نفى تهمة الإرهاب عن أسرته، ورأى أن شقيقه خيري كان في معرض الدفاع عن نفسه أثناء الهجوم.

المصدر: "ديلي ميل" + "رويترز"