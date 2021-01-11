الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 11 شخصية ومؤسسة أوكرانية بسبب "التدخل في الانتخابات الأمريكية"

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 11 شخصية ومؤسسة أوكرانية على خلفية دورها في "التدخل في الانتخابات الأمريكية".

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بتطبيق إجراءات تقييدية بحق 4 مؤسسات إعلامية أوكرانية وكذلك 7 مواطنين أوكرانيين، قائلة إن تلك الشخصيات والكيانات تدخل ضمن "شبكة نفوذ مرتبطة بروسيا" على صلة بالنائب في البرلمان الأوكراني، أندريه ديرغاتش.

وسبق أن صنفت الولايات المتحدة ديرغاتش "عميلا روسيا" وأدرجته في قائمة العقوبات الأمريكية التي تشمل تجميد الأصول الواقعة في أراضي البلاد ومنع كل مواطنيها ومؤسساتها من العمل مع الطرف الذي تستهدفه الإجراءات التقييدية.

وأصبح موضوع "التدخل الخارجي" في انتخابات الرئاسة الأمريكية من القضايا الأكثر تداولا في البلاد بعد الاستحقاق عام 2016، حينما فاز الرئيس الأمريكي الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، وسط اتهامات واسعة من قبل الديمقراطيين بدعمه من قبل روسيا.

وتوصل تحقيق قاده المدعي الخاص، روبرت مولير، إلى استنتاج أكد عدم دخول روسيا وحملة ترامب في أي تآمر خلال فترة انتخابات 2016، إلا أنه لم يدحض المزاعم حول محاولات السلطات الروسية التأثير على سير الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الولايات المتحدة، وهو ما نفته موسكو مرارا.

المصدر: وكالات