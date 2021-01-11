البابا يسمح للنساء في الكنيسة بأدوار جديدة سعيا لمساواة أكبر

غير البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، قانون الكنيسة الكاثوليكية في خطوة أخرى نحو مساواة أكبر بين الرجال والنساء بما يسمح لهن بالقراءة في القداسات والخدمة في المذبح وتوزيع التمائم.

وأضفى البابا بمرسومه الطابع الرسمي على ما كان يحدث بالفعل في كثير من الدول منذ سنوات. لكن مع هذا التغيير في نصوص القانون الكنسي لن يكون بإمكان الأساقفة المحافظين منع النساء في الإيبارشيات التي يرأسونها من أداء تلك الأدوار.

وقال البابا في المرسوم الذي سمي بـ"روح الرب" إنه فعل ذلك بإلهام لاهوتي.

وفي رسالة مرفقة بالمرسوم قال البابا إنه أراد أن يحقق "الاستقرار والاعتراف العام" بالنساء اللاتي يؤدين تلك الأدوار بالفعل.

المصدر: "رويترز"