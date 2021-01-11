وزير الدفاع التركي: على الجميع عدم تجاهل إسهاماتنا في الناتو

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنه ينبغي على الجميع عدم تجاهل الإسهامات التي تقدمها أنقرة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

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وجاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة أكار، اليوم الاثنين، مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة الجيش التركي، بمشاركة نائبي وزير الدفاع يونس إمره قره عثمان أوغلو، وألب أصلان قاواقلي أوغلو، عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس".

وأضاف أكار أن "القوات المسلحة التركية لعبت ولا تزال تلعب دورا فعالا ورادعا ومرموقا داخل "الناتو".

وتابع: "ينبغي على الجميع ألا يتجاهلوا الإسهامات التي نقدمها لحلف شمال الأطلسي، فهذا لا يتماشى مع الحق والعدل وروح التحالف أو حتى مع العلاقات بين الأعضاء داخل التحالف".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة التركية تنشط في عدة مناطق من أفغانستان إلى كوسوفو، ومن البحر المتوسط إلى البحر الأدرياتيكي، من أجل أن يسهم "الناتو" في السلم الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن لا أحد يملك الحق للتكلم بهذا الخصوص".

المصدر: الأناضول