استطلاع في بريطانيا يكشف أن الغالبية تؤيد استقالة جونسون

أظهر استطلاع جديد للرأي نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن غالبية المواطنين يؤيدون استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون من منصبه.

ووفقا لاستطلاع "أوبينيوم" التابع لـ"ذا أوبزيرفر"، يعتقد 43 في المئة من المشاركين أنه يجب على جونسون الاستقالة، بينما قال 40 في المئة إنه يجب أن يظل رئيسا للوزراء.

ويتمتع جونسون بدعم كبير من الناخبين المحافظين، حيث تعتقد أغلبية كبيرة منهم تبلغ 87 في المئة أنه يجب أن يظل في منصبه، بينما يعتقد 7 في المئة فقط أنه يجب أن يتنحى.

وفي المقابل اعتقد 52 في المئة من المواطنين أن زعيم حزب العمال كير ستارمر يجب أن يظل في منصبه، بينما اعتقد 20 في المئة أنه يجب أن يستقيل.

وبشكل عام أظهر الاستطلاع الذي شمل نحو 2003 أشخاص وجرى عبر الإنترنت بين 6 و7 يناير انخفاضا في دعم استجابة الحكومة لوباء كورونا، حيث يعتقد 72 في المئة أن الحكومة لم تستجب للوباء بالسرعة المطلوبة.

المصدر: "الإندبندنت"