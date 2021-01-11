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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إحياء الاتفاق النووي الإيراني يجب أن يتم خلال الأسابيع لمقبلة

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إحياء الاتفاق النووي الإيراني يجب أن يتم خلال الأسابيع لمقبلة
Reuters POOL
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
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رأى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، أن "إحياء الاتفاق النووي الإيراني يجب أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

 

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وقال غروسي خلال مقابلة في إطار مؤتمر "رويترز نيكست": "من الواضح أنه ليس لدينا شهور طويلة، وأمامنا أسابيع على الأرجح".

وأكد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد فراهاني، في وقت سابق، أنه "سيتم إخراج المفتشين الدوليين وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، بحلول الـ21 من فبراير، ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران".

جدير بالذكر أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، يوم الاثنين الماضي، كجزء من خطة التحرك الاستراتيجية الإيرانية للتصدي للعقوبات الخارجية، التي وافق عليها البرلمان في ديسمبر 2020.

المصدر: RT + "رويترز"

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