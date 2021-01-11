الصحة الإيرانية: إجمالي وفيات كورونا تجاوز 56 ألفا مع تسجيل 6208 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 6208 إصابات و91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافي أكثر من مليون و81 ألف شخص من المصابين.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريح اليوم الاثنين، إنه منذ ظهر أمس الأحد ولغاية اليوم الاثنين تم تسجيل 6208 إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و292 ألفا و614 إصابة مؤكدة.

وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم إدخال 642 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري، إلى تعافي مليون و81 ألفا و736 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 4568 شخصا من المصابين بالفيروس ما يزالون في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وأشارت إلى تسجيل 91 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 56262 حالة وفاة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، إلى إجراء 8 ملايين و207 آلاف و975 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: فارس+RT