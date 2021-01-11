معهد "فيكتور" الروسي يعلن أنه بدأ دراسة السلالة الجديدة لفيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي

أعلن معهد "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أنه يعمل منذ ديسمبر الماضي، على دراسة السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي عثر عليها في بريطانيا.

وقالت الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، إن معهد "فيكتور" تمكن من اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في أغراض أحد الأشخاص القادمين من بريطانيا في ديسمبر الماضي، ويعمل الآن على دراستها.

وذكرت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، في وقت سابق أن مواطنا روسيا عاد من بريطانيا مصابا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأكدت بوبوفا أن المريض كان في حالة صحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض، مضيفة أنه الآن لم يعد قادرا على نقل العدوى إلى الآخرين.

لمصدر: نوفوستي