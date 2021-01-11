طهران تدين العقوبات على رئيس الحشد الشعبي وتعلق على نية وضع "أنصار الله" على قائمة الإرهاب

دانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض واشنطن عقوبات على فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، مشيرة إلى أن "هذا القرار محكوم بالفشل، ويرمي لتحقيق نوايا أمريكية مشؤومة".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "إن فرض العقوبات على مسؤول مؤسسة حكومية في العراق، محكوم بالفشل، ويرمي لتحقيق نوايا أمريكية مشؤومة، ودليل على أن أمريكا تعاني من ظروف غير طبيعية في المنطقة".

وحول نية واشنطن وضع جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية على قائمة الإرهاب، أشار زاده إلى أن "جهود أمريكا لوضع جماعة أنصار الله على قائمة الإرهاب، تعبير عن إفلاس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيامها الأخيرة".

وأضاف:"لا قيمة لمساعي الإدارة الأمريكية لوضع أنصار الله على قائمة الإرهاب في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأمريكا، أو أي دولة مارقة في المنطقة، فرض أي إجراءات في اليمن تتعارض مع الحقائق هناك".

وشددت الخارجية الإيرانية على أنه "عاجلا أم آجلا، ستضطر أمريكا ودول المنطقة للحوار مع جماعة أنصار الله في اليمن"، لافتة إلى أن "واشنطن قدمت للرياض صكا على بياض، لحصار اليمن، وحرمانه من الغذاء والماء والدواء".

المصدر: RT