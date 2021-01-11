 
مباشر

مليون شخص تم تطعيمهم بلقاح كورونا في بكين وسط مخاوف من عودة الوباء في بلدات محاذية

أخبار العالم

مليون شخص تم تطعيمهم بلقاح كورونا في بكين وسط مخاوف من عودة الوباء في بلدات محاذية
Reuters
في الصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pj52

أعلنت الصين نجاحها في تطعيم مليون شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا في العاصمة بكين، في حملة انطلقت بحلول العام الجديد، وسط تحذيرات من عودة الوباء في البلدات المحاذية للعاصمة.

يتزامن ذلك مع تسجيل أكبر عدد إصابات في البلاد منذ 5 أشهر، الخميس الماضي، لا سيما في إقليم خبي المجاور لبكين. وأحصت السلطات الصحية الصينية أكثر من 50 إصابة جديدة في خابي الخميس، مقابل 20 فقط في اليوم السابق.

أما إجمالي عدد الإصابات الجديدة في البلاد حتى الخميس فقد بلغ 63، وهي أعلى زيادة منذ شهر يوليو الماضي.

إقرأ المزيد
الصين.. منع جميع سكان مدينة شيجياتشوانغ من المغادرة
الصين.. منع جميع سكان مدينة شيجياتشوانغ من المغادرة

المصدر: صحيفة "Global Times" الصينية/وكالة "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا