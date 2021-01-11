مليون شخص تم تطعيمهم بلقاح كورونا في بكين وسط مخاوف من عودة الوباء في بلدات محاذية

أعلنت الصين نجاحها في تطعيم مليون شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا في العاصمة بكين، في حملة انطلقت بحلول العام الجديد، وسط تحذيرات من عودة الوباء في البلدات المحاذية للعاصمة.

يتزامن ذلك مع تسجيل أكبر عدد إصابات في البلاد منذ 5 أشهر، الخميس الماضي، لا سيما في إقليم خبي المجاور لبكين. وأحصت السلطات الصحية الصينية أكثر من 50 إصابة جديدة في خابي الخميس، مقابل 20 فقط في اليوم السابق.

أما إجمالي عدد الإصابات الجديدة في البلاد حتى الخميس فقد بلغ 63، وهي أعلى زيادة منذ شهر يوليو الماضي.

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المصدر: صحيفة "Global Times" الصينية/وكالة "رويترز"