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نشطاء: مقتل أكثر من 23 شخصا في اشتباكات بين عصابات والشرطة في كراكاس

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نشطاء: مقتل أكثر من 23 شخصا في اشتباكات بين عصابات والشرطة في كراكاس
Reuters
صورة تعبيرية أرشيفية
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ذكرت تقارير صحفية ونشطاء في حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 23 شخصا لاقوا حتفهم مطلع الأسبوع في اشتباك وقع بين الشرطة وعصابات في العاصمة الفنزولية كراكاس.

وبدأ الاشتباك بعد ظهر الجمعة عندما نفذت وحدتان من الشرطة عملية في حي لا فيجا الذي تقطنه عصابات. وكتب الناشط مارينو ألفارادو على تويتر أن العملية استمرت حتى يوم السبت.

وقال ألفارادو ونشطاء آخرون وتقرير لصحيفة ألتيماس نوتيسياس، التي تعتبر مقربة من الحزب الاشتراكي الحاكم بفنزويلا، إنه لا يوجد قتلى فيما يبدو بين الشرطة جراء المواجهات.

ويقول مرصد العنف في فنزويلا، وهو منظمة غير ربحية، إن فنزويلا من بين أكثر الدول التي يشيع فيها العنف، حيث بلغ معدل القتل حوالي 45.6 بالمئة لكل 100 ألف مواطن في عام 2020.

المصدر: رويترز

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