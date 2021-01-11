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أنطونيو غوتيريش يسعى لولاية ثانية!

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أنطونيو غوتيريش يسعى لولاية ثانية!
Reuters POOL
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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أفاد دبلوماسيون مطلعون لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبلغ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن رغبته بالبقاء في منصبه لولاية ثانية.

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وأشار هؤلاء الدبلوماسيون إلى أن غوتيريش (71 عاما)، سيبلغ على الأرجح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، بهذا القرار رسميا قريبا، وفقا للوكالة.

من جانبها، أوضحت "بلومبرغ" أن الأمين العام للأمم المتحدة انتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قبل أن يتخذ قراره، وقرر السعي لولاية ثانية بعد فوز المرشح الديمقراطي المنتخب، جو بايدن.

هذا وامتنع مكتب غوتيريش عن التعليق على هذا الخبر.

جدير بالذكر أن أنطونيو غوتيريش تولى منصب الأمين العام التاسع لمنظمة الأمم المتحدة في يناير 2017، لمدة خمس سنوات تنتهي في نهاية العام المقبل.

المصدر: "رويترز" + "بلومبرغ"

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