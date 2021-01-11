رئيس شرطة الكونغرس المستقيل يكشف عن تفاصيل "مثيرة للشكوك"

قال رئيس شرطة الكونغرس الأمريكي المستقيل، ستيفن سوند، لصحيفة واشنطن بوست إن مسؤولي الأمن في مجلس النواب ومجلس الشيوخ (الكونغرس) عرقلوا جهوده لاستدعاء الحرس الوطني.

ونقلت الصحيفة عن سوند قوله إن المشرفين عليه ترددوا في اتخاذ خطوات رسمية لطلب الحرس الوطني حتى بعد ورود معلومات تفيد بأن الحشد، الذي دعاه الرئيس دونالد ترامب إلى واشنطن الأسبوع الماضي للاحتجاج على هزيمته، ربما سيكون أكبر بكثير من المظاهرات السابقة.

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واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء الأربعاء الماضي، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين، ليعلن المشرعون بعدها تصديقهم على نتائج التصويت.

وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة، رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

المصدر: رويترز