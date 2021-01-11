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بيلوسي: لا يمكن لترامب العفو عن نفسه فيما يخص الجرائم التي تمس تشريعات الولايات المتحدة

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بيلوسي: لا يمكن لترامب العفو عن نفسه فيما يخص الجرائم التي تمس تشريعات الولايات المتحدة
Reuters Erin Scott
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكنه أن يصدر عفوا عن نفسه، لكن ليس في الجرائم التي تمس تشريعات الولايات المتحدة.

وأوضحت بيلوسي في حوار مع قناة "سي بي سي" أن "ترامب يمكن أن يعفو عن نفسه في الجرائم الفيدرالية، ولكن ذلك غير ممكن طبقا لتشريعات الولايات المتحدة،  لذلك يجري التحقيق ضده في ولاية نيويورك".

ومنذ الأربعاء الماضي بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس الأمريكي، أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، يواجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ضغوطا وتحركات لمسائلته وعزله قبل أيام من موعد تسليم السلطة.

وقد تسبب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس إلى سقوط قتلى وجرحى.

المصدر: نوفوستي

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