البرازيل تسجل 29792 إصابة و469 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأحد، عن تسجيلها 29792 إصابة و469 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 29792، ليصل العدد الإجمالي إلى 8105790 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية في 7 يناير 87843 حالة، وفي 8 يناير 52035، وفي 9 يناير 62290.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 469 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 203100 شخص.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا يوم 7 يناير 1524 حالة، وفي 8 يناير 962، وفي 9 يناير 1171.

لكن من الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد في البرازيل دوما تراجعا ملموسا في يومي عطلة نهاية الأسبوع نظرا لأسباب بيروقراطية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالات