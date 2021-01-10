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السناتور الأمريكي شومر: تهديد الجماعات المتطرفة العنيفة لا يزال مرتفعا

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السناتور الأمريكي شومر: تهديد الجماعات المتطرفة العنيفة لا يزال مرتفعا
AFP Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images
زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر
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قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إن تهديد الجماعات المتطرفة العنيفة لا يزال مرتفعا، وذلك بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس يوم الأربعاء.

وأضاف في بيان أنه تحدث أمس السبت مع مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" كريستوفر راي لحثه على "تعقب المهاجمين دون هوادة".

وتابع: "تهديد الجماعات المتطرفة العنيفة لا يزال مرتفعا والأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في عمليتنا الديمقراطية مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس في مبنى الكونغرس وأدائهما القسم".

واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء الأربعاء، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

المصدر: "رويترز" + RT

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