باول منتقدا ترامب: الآن لدينا سلطة أقل لإعطاء دروس في الديمقراطية

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، إن لدى واشنطن الآن "سلطة أقل لإعطاء دروس في الديمقراطية" للدول الأخرى.

وجاء تصريح باول خلال مناقشته على شبكة "سي إن إن" واقعة اقتحام أنصار الرئيس ترامب لمبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان للولايات المتحدة الحق في دعوة الدول الأخرى لتعزيز الديمقراطية، قال باول إن بلاده الآن ضعيفة للغاية في هذا الصدد، معربا عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من "استرجاع هذا الحق".

وأضاف: "لقد حاولت دائما، حتى كضابط صغير، التواصل مع حلفائنا وأصدقائنا لتقوية هذه الصداقة وجعلهم يفهمون أن أمريكا ذاتها التي أوصلتهم إلى حيث هم".

ولفت إلى أن كل ما فعلته واشنطن خلال السنوات الماضية خلال فترة حكم ترامب، هو "إهانة الناس، والانسحاب من الاتفاقيات، والقيام بكل الأمور غير المنصفة تجاه التحالفات التي عقدناها لسنوات".

المصدر: "نوفوستي"