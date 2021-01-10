البابا فرنسيس يدعو إلى "نبذ العنف وحماية القيم الديمقراطية"

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى "نبذ العنف، والسعي إلى المصالحة، وحماية القيم الديمقراطية"، وذلك بعد اقتحام محتجين غاضبين مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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وشدد البابا في خطابه على أن "العنف يدمر الذات دائما"، مؤكدا أن العنف "لا يكسب الإنسان شيئا، ويفقده الكثير".

وكان البابا فرانسيس في وقت سابق قد أعرب عن صدمته جراء اقتحام مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) في العاصمة الأمريكية واشنطن في السادس من يناير الحالي، معتبرا أن ما حصل كان "ضد الديمقراطية".

واقتحم مئات المحتجين المؤيدين لترامب يوم الأربعاء الماضي مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقتل 5 أشخاص خلال تعامل الشرطة وأجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب داخل الكابيتول، هم 4 محتجين وضابط شرطة واحد.

المصدر: "رويترز" + RT