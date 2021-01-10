لوكاشينكو: الرئيس بوتين ليس صديقي فحسب وإنما صديق للشعب البيلاروسي أيضا

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إنه يرى الزعيم الروسي فلاديمير بوتين ليس صديقه فحسب، وإنما صديق للشعب البيلاروسي أيضا، وإنه معه في "ذات الفريق في الرياضة والسياسة".

وفي مقابلة مع قناة "روسيا 1"، وفي رده على سؤال حول صداقته مع الرئيس الروسي، قال لوكاشينكو: "نعم، أنا أعتبره صديقي، وهذا العام (2020) أكد أنه ليس صديقي فحسب، بل أيضا صديق الشعب البيلاروسي، مع خالص التقدير".

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ولدى سؤاله عن أصدقاء آخرين له، قال لوكاشينكو: "هذا سؤال صعب، فكرت فيه عدة مرات، توصلت إلى استنتاج، اعتقد لا يوجد"، وعندما سئل عن أعدائه، قال لوكاشينكو إن لديه "الكثير من المعارضين.. ما إذا كانوا قد أصبحوا أعداء، على الأرجح، الوقت سيرينا إذ باتوا أعداء".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يلعب لعبة الهوكي على الثلج مع بوتين في فريق واحد، أشار لوكاشينكو إلى "أنه في نفس الفريق مع الرئيس الروسي، وليس فقط في المجال الرياضي، ولكن أيضا في مجال السياسة.. في السياسة من حيث المبدأ، نعم. لقد تم حشرنا بالفعل في فريق واحد".

المصدر: تاس