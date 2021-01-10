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دبلوماسيون أمريكيون يطالبون بومبيو بإدانة دور ترامب في أحداث الكونغرس

أخبار العالم

دبلوماسيون أمريكيون يطالبون بومبيو بإدانة دور ترامب في أحداث الكونغرس
Reuters Jacquelyn Martin
وزير الخارجية الأمريكي
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دعا دبلوماسيون أمريكيون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى إدانة دور الرئيس دونالد ترامب في أعمال الشغب التي شهدها الكونغرس يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لقناة "سي إن إن"، قال الدبلوماسيون في رسالة إنه "يتعين على وزارة الخارجية أن تدين بشكل مباشرة دور الرئيس ترامب في الهجوم الوحشي على الحكومة الأمريكية، وأن تذكره بالاسم".

وبحسب القناة فإن هذه الوثيقة، التي تم توقيعها من طرف 100 دبلوماسي أمريكي، ستُرسل قريبا إلى بومبيو.

المصدر: نوفوستي

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