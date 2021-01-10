طوكيو تسجل 1494 إصابة جديدة بكورونا

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو 1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهو أقل عدد من الإصابات اليومية منذ يوم الثلاثاء.

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وأعلنت اليابان حالة طوارئ محدودة في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة للعاصمة يوم الخميس، للحد من ارتفاع حالات العدوى بكوفيد-19.

وكان رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، قال في مؤتمر صحفي مؤخرا إن "اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها، بسبب فيروس كورونا".

ويأتي إعلان سوجا بعد أن حث حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة السبت الماضي على فرض هذا الإجراء على مناطقهم، بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بالفيروس.

المصدر: رويترز