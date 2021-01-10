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الصين.. 69 إصابة جديدة بكورونا معظمها في إقليم خبي

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الصين.. 69 إصابة جديدة بكورونا معظمها في إقليم خبي
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إنها سجلت 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صعودا من 33 في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن 21 إصابة من الإصابات الجديدة تعود لوافدين من الخارج.

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وكانت معظم الإصابات المحلية في إقليم خبي، الذي سجل 46 إصابة من أصل 48 إصابة محلية. ويحيط الإقليم بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.

وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض، انخفاضا من 38 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 87433 ، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر: رويترز

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