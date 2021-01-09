بايدن: ترامب ليس فوق القانون والعدالة تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن رئيس البلاد الحالي دونالد ترامب "ليس فوق القانون"، مؤكدا أن النظام القضائي الأمريكي ليس مصمما لخدمة "الأقوياء".

وكتب في تغريدة: "رئيسنا ليس فوق القانون والعدالة تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء".

Our president is not above the law.



Justice serves the people — it doesn’t protect the powerful. — Joe Biden (@JoeBiden) January 9, 2021

وتأتي تغريدة بايدن تزامنا مع تخطيط الديمقراطيين في مجلس النواب لإطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس دونالد ترامب مطلع الأسبوع القادم، في سياق اقتحام الكابيتول الأربعاء الماضي.

واقتحم مئات من أنصار ترامب الأربعاء الماضي، عقب إلقائه كلمة أمامهم، مبنى الكابيتول، قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات، ما تسبب في أعمال عنف وشغب أودت بأرواح خمسة أشخاص على الأقل بينهم ضابط شرطي.

المصدر: RT