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بايدن: ترامب ليس فوق القانون والعدالة تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء

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بايدن: ترامب ليس فوق القانون والعدالة تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء
AFP JIM BOURG
الرئيسان الأمريكيان الحالي دونالد ترامب والمنتخب جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن رئيس البلاد الحالي دونالد ترامب "ليس فوق القانون"، مؤكدا أن النظام القضائي الأمريكي ليس مصمما لخدمة "الأقوياء".

وكتب في تغريدة: "رئيسنا ليس فوق القانون والعدالة تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء".

وتأتي تغريدة بايدن تزامنا مع تخطيط الديمقراطيين في مجلس النواب لإطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس دونالد ترامب مطلع الأسبوع القادم، في سياق اقتحام الكابيتول الأربعاء الماضي.

واقتحم مئات من أنصار ترامب الأربعاء الماضي، عقب إلقائه كلمة أمامهم، مبنى الكابيتول، قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات، ما تسبب في أعمال عنف وشغب أودت بأرواح خمسة أشخاص على الأقل بينهم ضابط شرطي.

المصدر: RT

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