دخان متصاعد من بحيرة جافة يثير دهشة سكان قرية تركية (صورة)

أثار دخان متصاعد من قاع بحيرة جفت مياهها قبل نحو 20 عاما، دهشة سكان إحدى قرى ولاية قونية وسط تركيا.

وقال دورموش أقيوز أحد سكان قرية قيالي بقونية، إنهم كانوا يشاهدون تصاعد الدخان من الموقع خلال السنوات الماضية، إلا أنهم لم يعيروا ذلك أي أهتمام ظنا أنها نيران أشعلها رعاة الغنم في المنطقة.

وأضاف لـ"الأناضول" أنهم جاؤوا إلى مكان تصاعد الدخان، ليندهشوا باحتراق الأرض من الداخل في الموقع الذي كان قبل سنوات قاع بحيرة جفت بسبب انقطاع المياه عنها.

الأناضول

من جانبه، قال مختار القرية محرم غوندال، إنهم أبلغوا إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، بالأمر، حيث أرسلت بدورها فرقا إلى المنطقة، وتحققوا من الأمر ليكتشفوا أن النيران ناجمة عن احتراق غاز الميثان بعد تماسه مع الأوكسجين.

وأضاف أن "أفاد" أكدت أن النيران لا تشكل تهديداً على القرية، وأوصت بعدم اقتراب السكان منها، مؤكدة مواصلة الأبحاث عن الموقع.

المصدر: "الأناضول"