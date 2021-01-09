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سلطات فرنسا تشدد إجراءات مكافحة كورونا في مرسيليا بعد رصد "السلالة البريطانية"

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سلطات فرنسا تشدد إجراءات مكافحة كورونا في مرسيليا بعد رصد
Reuters Jean-Paul Pelissier
مدينة مرسيليا الفرنسية.
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فرضت الحكومة الفرنسية حظر تجول ليليا في مدينة مرسيليا بعدما أعلنت سلطات المدينة رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها أصلا في بريطانيا.

وغيرت مرسيليا، شأنها شأن مدن فرنسية أخرى ومنها ستراسبورغ وديجون، موعد الحظر ليكون من 18:00 حتى 06:00، بينما كان يبدأ سابقا في الساعة 20:00، وتبدأ الإجراءات الجديدة مساء الأحد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل زيادة عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في فرنسا، التي تسجل حاليا سابع أكبر عدد لضحايا الجائحة في العالم.

وسجلت فرنسا 20177 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و171 وفاة في الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وفي وقت سابق من السبت أعلنت شرطة مرسيليا أن الجهات الصحية سجلت 21 إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة التي تم اكتشافها في بريطانيا وتعتبر أكثر انتشارا بنسبة 70%، موضحة أن جميع الحالات مرتبطة بعائلة واحدة.

المصدر: "رويترز" + وكالات

 

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