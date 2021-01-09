الشرطة الإسرائيلية تمنع متظاهرين مناهضين لنتنياهو من دخول القدس

أفاد موقع "جيروزاليم بوست" الإسرائيلي بأن الشرطة منعت، اليوم السبت، متظاهرين من دخول مدينة القدس للمشاركة في الاحتجاجات الأسبوعية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار الموقع إلى أن عددا من المدن شهدت، مساء يوم السبت، مظاهرات حاشدة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحديدا قرب مقر إقامته في القدس المحتلة وفي مدينة تل أبيب.

כל הדרכים חסומות לבלפור. לא יעזור להם. pic.twitter.com/52fhB7Ya6i — Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) January 9, 2021

وتأتي احتجاجات السبت بعد يوم واحد من تقرير أشار إلى أن نتنياهو وعائلته نُقلوا إلى غرفة آمنة يوم السبت الماضي، بعد بلاغ بشأن تمكن محتجين من اختراق أحد الحواجز الموضوعة لحماية منزل رئيس الوزراء.

وتشهد إسرائيل مظاهرات للأسبوع الـ29 على التوالي، ضد نتنياهو، للاحتجاج على سياساته في مواجهته أزمة كورونا، فضلا عن الاحتجاج على الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: "جيروزاليم بوست"