بالفيديو.. لحظة مقتل عسكرية أمريكية سابقة خلال أعمال الشغب في الكابيتول

تداول نشطاء ووسائل إعلام فيديو يوثق مقتل امرأة من العناصر السابقين في سلاح الجو الأمريكي، خلال أعمال العنف والشغب التي شهدها مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء الماضي.

وأكد الفيديو أن المرأة المدعوة أشلي بابيت (35 عاما) قتلت برصاص أحد أفراد الأمن داخل مقر الكونغرس، لدى محاولة حشد من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب اقتحام عيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

VIDEO: Ashli Babbitt in the Capitol leading up to her shooting.



Note: this was not merely a matter of looting from corporations or destroying property. These people were threatening the lives of duly elected federal officials (like them or not) and #TheyLetThemIn. Cops moved. pic.twitter.com/UYgjVjDbiw — Johnny Akzam (@JohnnyAkzam) January 8, 2021

ويظهر الفيديو أن المحتجين الذين كانت بابيت في صفوفهم، احتشدوا أمام أبواب الممر المؤدي إلى عيادة رئيسة مجلس النواب، خلف قاعة اجتماعات المجلس.

وكان المحتجون الذين رفع أحدهم العلم الأمريكي، يهتفون بعبارات مهينة في حق المشرعين وعناصر الأمن الذين كانوا يحمون أبواب الممر، ثم كسر بعضهم الأبواب الزجاجية، فيما تراجع ضابط الشرطة إلى وراء الأبواب.

وبين الفيديو أن أحد الضباط أطلق الرصاص على بابيت، عندما حاولت التسلل إلى داخل الممر تلبية لدعوات محتجين آخرين.

وكانت بابيت من خمسة أشخاص (بينهم ضابط شرطي) لقوا مصرعهم جراء أعمال العنف والشغب التي اندلعت داخل الكابيتول الأربعاء الماضي.

المصدر: RT + "أسوشيتد برس"