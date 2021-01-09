 
مباشر

بالفيديو.. لحظة مقتل عسكرية أمريكية سابقة خلال أعمال الشغب في الكابيتول

أخبار العالم

بالفيديو.. لحظة مقتل عسكرية أمريكية سابقة خلال أعمال الشغب في الكابيتول
AP Manuel Balce Ceneta
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pivr

تداول نشطاء ووسائل إعلام فيديو يوثق مقتل امرأة من العناصر السابقين في سلاح الجو الأمريكي، خلال أعمال العنف والشغب التي شهدها مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء الماضي.

وأكد الفيديو أن المرأة المدعوة أشلي بابيت (35 عاما) قتلت برصاص أحد أفراد الأمن داخل مقر الكونغرس، لدى محاولة حشد من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب اقتحام عيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

ويظهر الفيديو أن المحتجين الذين كانت بابيت في صفوفهم، احتشدوا أمام أبواب الممر المؤدي إلى عيادة رئيسة مجلس النواب، خلف قاعة اجتماعات المجلس.

وكان المحتجون الذين رفع أحدهم العلم الأمريكي، يهتفون بعبارات مهينة في حق المشرعين وعناصر الأمن الذين كانوا يحمون أبواب الممر، ثم كسر بعضهم الأبواب الزجاجية، فيما تراجع ضابط الشرطة إلى وراء الأبواب.

وبين الفيديو أن أحد الضباط أطلق الرصاص على بابيت، عندما حاولت التسلل إلى داخل الممر تلبية لدعوات محتجين آخرين.

وكانت بابيت من خمسة أشخاص (بينهم ضابط شرطي) لقوا مصرعهم جراء أعمال العنف والشغب التي اندلعت داخل الكابيتول الأربعاء الماضي.

المصدر: RT + "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا