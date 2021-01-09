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نتنياهو عقب تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا: قد يتم تطعيم كل الإسرائيليين في غضون شهرين

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نتنياهو عقب تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا: قد يتم تطعيم كل الإسرائيليين في غضون شهرين
Reuters Amir Cohen
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت أنه من الممكن تطعيم جميع الإسرائيليين ضد فيروس كورونا في غضون شهرين.

ويأتي ذلك عقب تلقي نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين أمام عدسات وسائل الإعلام الجرعة الثانية والأخيرة من اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وقال نتنياهو الذي أصبح أول إسرائيلي يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح، إنه أجرى 17 مكالمة مع المدير التنفيذي لـ"فايزر" ألبرت بورلا، توجت آخرها بالاتفاق على تصدير شحنة ضخمة من اللقاح إلى إسرائيل ومن المقرر وصول جزء أول منها غدا.

وشدد على أن هذا الاتفاق "سيتيح تطعيم جميع مواطني إسرائيل فوق سن الـ16 في غضون شهرين"، أي بحلول أواخر شهر مارس حسب أقصى تقدير.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم السبت عن تسجيل 51 وفاة و7808 إصابات بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 484083 إصابة مؤكدة بما فيها 3633 حالة وفاة و68766 حالة نشطة منها 300 مريض في حالة حرجة 236 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: RT + Vesty

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