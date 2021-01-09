 
مباشر

كوبا توقع اتفاقا مع إيران لاختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا

أخبار العالم

كوبا توقع اتفاقا مع إيران لاختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا
Reuters NIAID
خلية مصابة بفيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2".
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/piuk

أعلنت هافانا أنها وقعت اتفاقا مع طهران لنقل التكنولوجيا المتعلقة بلقاحاتها المحتملة الأكثر تقدما ضد فيروس كورونا وإجراء المرحلة الأخيرة من تجاربها السريرية في إيران.

وقال معهد فينلاي للقاحات في كوبا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إنه وقع اتفاقا مع معهد باستور الإيراني للتعاون في اختبار "سوبيرانا 2".

وأضاف معهد فينلاي عبر حسابه في موقع "تويتر": "هذا التآزر سيمكن البلدين من التقدم بسرعة أكبر فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس سارس-كوف-2".

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، قوله إن 50 ألف متطوع سيشاركون في إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأضاف جهانبور أن نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك شرطان أساسيان للسماح بإجراء الاختبارات على البشر في البلاد.

ويخضع الحليفان كوبا وإيران لعقوبات أمريكية صارمة تستثني الأدوية، لكنها غالبا ما تمنع شركات الأدوية الأجنبية من التجارة معهما. ويسعى البلدان بالتالي إلى الاعتماد على الذات في ظل معاناة مشتركة من نقص السيولة.

وكانت إيران قد بدأت تجارب إكلينيكية على البشر لأول لقاح محلي مضاد لعدوى "كوفيد-19" في أواخر الشهر الماضي، في حين أن لدى كوبا حاليا 4 لقاحات محتملة في طور التجارب لكن لم تبدأ تجربة أي منها بعد على البشر.

وتقول كوبا إن عدة دول عبرت عن اهتمامها بلقاحات فيروس كورونا، لكن هذا هو أول اتفاق من نوعه تتوصل إليه.

وخلال زيارته لهافانا ضمن جولة بأمريكا اللاتينية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه "معجب" بإنجازات التكنولوجيا الحيوية لكوبا في مواجهة "كوفيد-19".

المصدر: "رويترز" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا