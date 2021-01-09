كوبا توقع اتفاقا مع إيران لاختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا

أعلنت هافانا أنها وقعت اتفاقا مع طهران لنقل التكنولوجيا المتعلقة بلقاحاتها المحتملة الأكثر تقدما ضد فيروس كورونا وإجراء المرحلة الأخيرة من تجاربها السريرية في إيران.

وقال معهد فينلاي للقاحات في كوبا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إنه وقع اتفاقا مع معهد باستور الإيراني للتعاون في اختبار "سوبيرانا 2".

وأضاف معهد فينلاي عبر حسابه في موقع "تويتر": "هذا التآزر سيمكن البلدين من التقدم بسرعة أكبر فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس سارس-كوف-2".

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، قوله إن 50 ألف متطوع سيشاركون في إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأضاف جهانبور أن نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك شرطان أساسيان للسماح بإجراء الاختبارات على البشر في البلاد.

ويخضع الحليفان كوبا وإيران لعقوبات أمريكية صارمة تستثني الأدوية، لكنها غالبا ما تمنع شركات الأدوية الأجنبية من التجارة معهما. ويسعى البلدان بالتالي إلى الاعتماد على الذات في ظل معاناة مشتركة من نقص السيولة.

وكانت إيران قد بدأت تجارب إكلينيكية على البشر لأول لقاح محلي مضاد لعدوى "كوفيد-19" في أواخر الشهر الماضي، في حين أن لدى كوبا حاليا 4 لقاحات محتملة في طور التجارب لكن لم تبدأ تجربة أي منها بعد على البشر.

وتقول كوبا إن عدة دول عبرت عن اهتمامها بلقاحات فيروس كورونا، لكن هذا هو أول اتفاق من نوعه تتوصل إليه.

وخلال زيارته لهافانا ضمن جولة بأمريكا اللاتينية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه "معجب" بإنجازات التكنولوجيا الحيوية لكوبا في مواجهة "كوفيد-19".

المصدر: "رويترز" + وكالات