أفادت قناة "فوكس نيوز"، اليوم السبت، بأن الشرطة الأمريكية تحقق في معلومات حول وجود طرد مشبوه أمام مجمع الكابيتول في واشنطن.

وأوضحت القناة، استنادا إلى الشرطة، أن عناصرها تلقوا معلومات تفيد بوجود طرد مشبوه أمام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في مجمع الكابيتول.

وهذا البلاغ هو الثالث على الأقل الذي تتلقاه الشرطة خلال أسبوع ويتحدث عن وجود طرد مشبوه أمام مبنى الكونغرس.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة بشكل عام إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

كما أكدت الشرطة العثور على عبوتين ناسفتين قرب اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، مشيرة إلى أنها لا تزال تبحث عن من زرعهما.

وعلى خلفية هذه الأحداث أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين.

المصدر: "فوكس نيوز" + وكالات