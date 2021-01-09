مقاتلات فرنسية تنفذ طلعات فوق إفريقيا الوسطى بطلب من رئيسها

أعلنت باريس أن طائرات حربية فرنسية نفذت طلعات عبر أجواء جمهورية إفريقيا الوسطى بناء على طلب من رئيسها، فوستين أرشانج تواديرا، وذلك لأول مرة منذ الانتخابات الماضية في البلاد.

وقال قصر الإليزيه، في بيان أصدره اليوم السبت، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى أجريا أمس الجمعة اتصالا هاتفيا.

وذكر البيان: "تلبية لطلب الرئيس تواديرا وبموافقة قوات مينوسكا (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى)، أمر رئيس الجمهورية بتنفيذ مهمة ثانية من الطلعات الجوية بالطائرات الحربية فوق أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد طلعات جرت في 23 ديسمبر الماضي".

وأضافت للرئاسة الفرنسية أن ماكرون "دان بشدة خلال اتصاله بتواديرا، محاولات الجماعات المسلحة وبعض الزعماء السياسيين ضمنهم (الرئيس السابق لإفريقيا الوسطى) فرنسوا بوزيزيه نسف اتفاقات السلام والعملية الانتخابية الدستورية المدعومة من قبل المجتمع الدولي".

كما دان الرئيس الفرنسي، بحسب بيان الرئاسة، "الخطاب الكاذب الذي يهدف لإلحاق الضرر بالعلاقات بين فرنسا وجمهورية إفريقيا الوسطى"، مؤكدا على ضرورة إجراء حوار سياسي مفتوح وشامل بين جميع الأطراف في البلاد.

وتشهد جمهورية إفريقيا الوسطى تدهورا أمنيا منذ أواخر 2013، حينما اندلعت اشتباكات في العاصمة بانغي بين مسلحي جماعة "سيليكا" الإسلامية وقوات مسيحية.

ووفقا للبيانات الواردة من الأمم المتحدة نهاية يوليو عام 2018، أجبر النزاع المتصاعد، الذي راح ضحيته الآلاف، نحو مليون شخص على مغادرة قراهم.

وفي 6 فبراير 2019 وقعت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى وممثلو الجماعات المسلحة، عقب محادثات جرت في العاصمة السودانية الخرطوم ودامت نحو أسبوعين، على اتفاقية سلام تهدف إلى إنهاء الصراع طويل الأمد في البلاد.

وشهدت البلاد عشية الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في 27 ديسمبر الماضي، مظاهرات جديدة، بينما رفضت المعارضة الاعتراف بفوز تواديرا، الذي حصل، حسب النتائج الرسمية، على 50% من أصوات الناخبين.

المصدر: وكالات