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حامل منصة نانسي بيلوسي المبتسم في قبضة الأمن

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حامل منصة نانسي بيلوسي المبتسم في قبضة الأمن
Reuters WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images
اقتحام مبنى الكابيتول
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أفاد موقع "ذي هيل" بإيقاف الرجل الذي شوهد وهو يحمل منصة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي خلال اقتحام مبنى الكابيتول.

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ويتعلق الأمر بآدم كريستيان جونسون (36 سنة)، وهو يقبع حاليا في سجن محلي بمقاطعة بينيلاس في ولاية فلوريدا.

وتم تحديد هوية جونسون بعد أن تداول مغردون صورته على نطاق واسع.

وجونسون أب ماكث في البيت يعيل خمسة أطفال ويعيش مع زوجته في مدينة باريش.

يذكر أن أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير خلال اضطرابات أسفرت عن مقتل 5.

المصدر: RT

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