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الجيش الإسرائيلي: محاولة دهس وإطلاق نار قرب قرية يعبد في قضاء جنين

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الجيش الإسرائيلي: محاولة دهس وإطلاق نار قرب قرية يعبد في قضاء جنين
Reuters
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عن محاولة دهس وإطلاق نار قرب قرية يعبد في قضاء جنين، دون وقوع أي إصابات.

وقال أدرعي اليوم السبت في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار تخريبية باتجاه جنود تواجدوا خلف حاجز عسكري، بالقرب من قرية يعبد بقضاء جنين".

وأضاف أنه: "تم العثور على قطعة السلاح التي استخدمها المخرب في المكان". مشيرا إلى أن: "قوات الجيش تلاحق في هذه الساعة المخرب وتقوم بإغلاق بعض الطرقات في المنطقة".

المصدر: RT

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