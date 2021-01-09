الجيش الإسرائيلي: محاولة دهس وإطلاق نار قرب قرية يعبد في قضاء جنين

أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عن محاولة دهس وإطلاق نار قرب قرية يعبد في قضاء جنين، دون وقوع أي إصابات.

وقال أدرعي اليوم السبت في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار تخريبية باتجاه جنود تواجدوا خلف حاجز عسكري، بالقرب من قرية يعبد بقضاء جنين".

وأضاف أنه: "تم العثور على قطعة السلاح التي استخدمها المخرب في المكان". مشيرا إلى أن: "قوات الجيش تلاحق في هذه الساعة المخرب وتقوم بإغلاق بعض الطرقات في المنطقة".

#عاجل وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس واطلاق نار تخريبية باتجاه جنود تواجدوا خلف حاجز عسكري بالقرب من قرية يعبد قضاء جنين. تم العثور على قطعة السلاح التي استخدمها المخرب في المكان. قوات الجيش تلاحق في هذه الساعة المخرب وتقوم باغلاق بعض الطرقات في المنطقة. لم تقع إصابات.يتبع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 9, 2021

المصدر: RT