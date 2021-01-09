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أردوغان: الأحداث الأخيرة في أوروبا وواشنطن أظهرت مجددا ازدواجية المعايير المتبعة ضد تركيا

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أردوغان: الأحداث الأخيرة في أوروبا وواشنطن أظهرت مجددا ازدواجية المعايير المتبعة ضد تركيا
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن "كثيرا من الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا مؤخرا، أظهرت مجددا ازدواجية المعايير المتبعة ضد تركيا".

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وأشار أردوغان إلى أن أنقرة "تتابع بدهشة كيف تطبق أشد التدابير، عند أول تهديد يطال أولئك الذين يتهمون تركيا بعدم ممارسة الديمقراطية والحد من الحريات"

وأضاف: "الذين عارضوا جهودنا لوضع أسس قانونية لوسائل التواصل الاجتماعي، مارسوا أكثر النماذج البدائية للرقابة على تلك الوسائل".

وشدد الرئيس التركي على أن "الذين لا يبدون أدنى تهاون في مواجهة الإرهاب، حاولوا عرقلة كفاح أنقرة ضد التنظيمات الإرهابية".

المصدر: "الأناضول"

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