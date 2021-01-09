روحاني: وزارة الصحة رفضت طلب شركات أجنبية اختبار لقاحها ضد كورونا على مواطنينا

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن وزارة الصحة الإيرانية رفضت طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين.

وقال روحاني في تصريحه اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا:"بعض الشركات الأجنبية أرادت اختبار لقاح كورونا على مواطنينا.. وزارة الصحة اتخذت موقفا صائبا برفض هذا الطلب، وليعلم مواطنونا بأنهم سوف لن يكونوا موضع اختبار الشركات المصنعة للقاحات".

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وأكد بأن شراء وتوفير اللقاح يعد من أولويات البلاد، "ولكن توفر اللقاح لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية، بل ينبغي مواصلة الالتزام بها عدة اشهر بعد ذلك، لنرى نتيجة اللقاح".

وأوضح أن أحد مطالب المواطنين هو وضع اللقاح تحت تصرفهم بأسرع وقت ممكن، وقال "إن اجراءات جيدة تحققت بشان صنع اللقاح المحلي، وفيما يتعلق باللقاح الخارجي فقد كنا منهمكين لفترة اكثر من شهر بمسألة التحويلات المالية".

ولفت روحاني إلى أنه وفي ظل التعاون الجيد من قبل المواطنين والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة فقد انخفضت أرقام المصابين بفيروس كورونا بنسبة 80 بالمئة والمتوفين بنسبة 70 بالمئة.

وأعرب روحاني عن أمله بأن لا تدخل البلاد الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مجددا التأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية، مثل استخدام الكمامات وعدم إقامة التجمعات، لأن ضعف الالتزام بأي منها سيهدر كل الجهود.

المصدر: فارس