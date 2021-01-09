ألمانيا تؤكد استعدادها للعمل على "خطة مارشال" مع الولايات المتحدة لدعم الديمقراطية

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، استعداد بلاده للعمل مع الولايات المتحدة على "خطة مارشال" شاملة لدعم الديمقراطية.

وقال ماس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "نحن مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة بشأن خطة مارشال شاملة من أجل الديمقراطية".

وأضاف: "لا ينبغي أن نوفر منصات لأعداء الديمقراطية الليبرالية، فهذا لا ينطبق فقط على الولايات المتحدة، ولكن أيضا بالنسبة لنا في ألمانيا وأوروبا".

وأكد وزير الخارجية الألماني أنه "فقط بالعمل المشترك يمكن الحفاظ على الإيمان بالتضامن والديمقراطية باعتبارها الشكل الأكثر إنسانية للحكومة وإقناعا للعلم والعقل. لهذا في القرن الحادي والعشرين، لا يوجد شركاء أقرب وأفضل من الولايات المتحدة وأوروبا".

"خطة مارشال" الشهيرة كانت هي عبارة برنامج تعاف اقتصادي لأوروبا الغربية نفذته الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وتلقت ألمانيا الغربية في إطار هذه الخطة أموالا أمريكية كبيرة لاستعادة اقتصادها الذي دمرته الحرب.

المصدر: نوفوستي