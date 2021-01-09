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وسائل إعلام: إصابة السيدة الفرنسية الأولى بكورونا وشفاؤها

أخبار العالم

وسائل إعلام: إصابة السيدة الفرنسية الأولى بكورونا وشفاؤها
Reuters POOL
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون
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أفادت إذاعة راديو "أوروبا 1"، و"فرانس إنفو"، اليوم السبت، بأن بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصيبت بفيروس كورونا، في 24 ديسمبر الماضي.

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وأشارت وسائل الإعلام إلى أن سيدة الإليزيه استأنفت أنشطتها الطبيعية، بعد أن جاءت نتيجة فحص ثان لفيروس كورونا لها، "سلبية"، أي لم تعد مصابة بالفيروس.

وقالت "أوروبا 1" إنه "لم تظهر على بريجيت ماكرون أعراض كبيرة لفيروس كورونا، بعد ثبوت إصابتها"، مشيرة إلى أن السيدة الفرنسية الأولى "خضعت لفحصين آخرين في 30 ديسمبر و31 ديسمبر، أثبتا شفاءها من الفيروس".

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن إصابته بفيروس كورونا في 17 ديسمبر الماضي، حيث عزل نفسه ذاتيا، حتى أظهر فحص لاحق في 24 ديسمبر، أنه لم يعد يعاني من أعراض هذا الفيروس.

المصدر: "رويترز"

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