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رويترز: فقدان الاتصال بطائرة ركاب إندونيسية تابعة لشركة سريويجايا بعد إقلاعها من جاكرتا

كندا تعد أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية المتحطمة في إيران بمواصلة السعي لمعرفة الحقيقة

أخبار العالم

كندا تعد أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية المتحطمة في إيران بمواصلة السعي لمعرفة الحقيقة
Reuters
باقات الورود في كندا ترحما على أرواح ضحايا تحطم الطائرة الاوكرانية في يناير 2020.
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في الذكرى الأولى لتحطم الطائرة الأوكرانية "بوينغ 737" في إيران بصاروخ خطأً، وعلى خلفية التوتر بين واشنطن وطهران، أعادت كندا تأكيد إصرارها على معرفة الحقيقة في ما حدث.

وقال وزيرا الشؤون الخارجية والنقل الكنديان، فرانسوا فيليب شامباني ومارك غارنو، في بيان مشترك: "قبل عام، في الثامن من يناير 2020، كلَّف سقوط طائرة رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752 حياة 176 شخصا، من بينهم 55 مواطنا كنديا و30 مقيما بكندا بشكل دائم والعديد من الركاب الآخرين ذوي الروابط بكندا".

وأضاف الوزيران بعد هذا التذكير مطمئِنين ذوي ضحايا الحادث: "في هذا التاريخ، نجتمع ونبكي ونؤكد إصرارنا على مساعدة عائلات الضحايا في الحصول على الأجوبة التي يستأهلونها". وعبّر الوزيران عن تضامنهما العميق مع العائلات المنكوبة في ذويها ومؤازرتها إياها، مؤكديْن مواصلة الحكومة الكندية "العمل مع البلدان التي تأثرت (بالحادث) لمحاسبة إيران والسعي لتحقيق الشفافية والعدالة لضحايا هذه التراجيديا وعائلاتهم".

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المصدر: وزارة الشؤون الخارجية الكندية/ الحكومة الكندية

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