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الصين ستلقح شعبها مجانا ضد كورونا

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الصين ستلقح شعبها مجانا ضد كورونا
Reuters THOMAS PETER
مواطنون صينيون يضعون الكمامات أمام مستشفى في بكين بالصين
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أفادت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، بأنها ستقدم للشعب لقاحات ضد فيروس كورونا "مجانا"، بمجرد أن تكون متاحة.

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وأشار المسؤول باللجنة الوطنية للصحة، تشنغ توشنغ وي، إلى أن "الحكومة يمكنها توفير اللقاحات مجانا للأفراد رغم تكاليف التصنيع والنقل".

وشدد على أنه "لا ينبغي أن يدفع الشعب الصيني سنتا واحدا مقابل اللقاح".

وأعلنت بكين موافقتها على أول لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا للاستخدام العام، في أواخر ديسمبر، حيث تم إعطاء ثلاثة لقاحات لمجموعات محدودة معرضة لخطر الإصابة بالعدوى، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي، من خلال برنامج للاستخدام في حالات الطوارئ.

وتم توسيع نظام التطعيم في منتصف ديسمبر الماضي، ليشمل المزيد من المجموعات الرئيسية، مثل العاملين في قطاعي الغذاء والنقل العام، وذلك بهدف محاولة وقف عودة ظهور الفيروس في فصلي الشتاء والربيع.

المصدر: رويترز

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