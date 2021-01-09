عضوة بالكونغرس الأمريكي تقتبس كلام من الزعيم النازي هتلر قبل الهجوم على الكابيتول

استحضرت عضوة الكونغرس الأمريكي، ماري ميلر، حديثا للزعيم الألماني النازي، أدولف هتلر، ضمن تجمع مؤيد للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

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وقالت ماري ميلر، قبل اقتحام محتجين لمبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، أثناء تواجدها في واشنطن: "حتى إذا فزنا ببعض الانتخابات، فسنخسر ما لم نربح قلوب وعقول أطفالنا، هذه هي المعركة، وهتلر كان على حق في شيء واحد، عندما قال إن من لديه الشباب لديه المستقبل".

وقد لفت موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن هذا المقطع مقتبس من كتاب "كفاحي"، السيرة الذاتية للزعيم النازي.

من جانبه، ندد الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، جوناثان غرينبلات، بهذه التصريحات، وقال: "لم يكن هتلر محقا في أي شيء"، مؤكدا أن "ذكر اسمه في هذا السياق، أو أي سياق آخر، يعد أمرا مسيئا بشدة، ولا يحترم الملايين الذين لقوا حتفهم بسبب نظام الإبادة الجماعية النازي".

وتوجه لعضوة الكونغرس ماري ميلر بالقول: "الاعتذار هو أقل ما يمكنك القيام به لناخبيك وبلدنا".

Here’s the full clip. Incoming Illinois Congresswoman Mary Miller didn’t slip or improvise when she quoted Hitler and praised how the murderous Nazi built his political movement by indoctrinating youth. She was reading from prepared remarks. pic.twitter.com/xWPi2u8wB3 — Mark Maxwell (@MarkMaxwellTV) January 6, 2021

وانتخبت ميلر في شهر نوفمبر الماضي لتمثيل الدائرة الخامسة عشرة في ولاية "إلينوي"، وأعربت عن ترحيبها بنتائج الانتخابات التي فازت بها، فيما رأت بأن نتائج الانتخابات الرئاسية "مشوهة"، متعهدة بالتصويت ضد مصادقة الكونغرس على قرار الهيئة الانتخابية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "رويترز"