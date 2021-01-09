خبير أمريكي ينصح الإدارة الجديدة بقيادة بايدن بإعادة التفكير في العلاقة مع روسيا

نصح مدير "مركز مايك روجرز للاستخبارات والقضايا العالمية"، جوشوا هومينسكي، الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة جو بايدن، بإعادة التفكير في العلاقات مع روسيا.

وقال هومينسكي إن "ما نحتاجه اليوم ليس إعادة ضبط أخرى (للعلاقة مع روسيا)، بل إعادة التفكير بعمق في العلاقات مع روسيا وإلقاء نظرة صادقة على قوة ونفوذ موسكو العالميين".

وأوضح أن السنوات الأربع الماضية كانت سياسة البيت الأبيض تجاه الكرملين غير مستقرة، مشيرا إلى أن ذلك سبقته حقبة من الإخفاقات المستمرة في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه روسيا.

وقال الخبير الأمريكي في الشؤون الدولية إن "موقف دونالد ترامب الغريب تجاه موسكو وفلاديمير بوتين جاء في أعقاب القرارات الفاشلة في عهد باراك أوباما وسياسة جورج بوش المضطربة".

وأكد أن التنافس بين الدول لا يعني بالضرورة المواجهة، مشيرا إلى أن الجانبين (الأمريكي والروسي) معنيان بالتعاون في مكافحة الإرهاب، وكذلك بمناقشة السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية والأسلحة النووية.

المصدر: نوفوستي