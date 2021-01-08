زعيم الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي يعتزم التحدث إلى بايدن لـ"بحث التهدئة"

قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، اليوم الجمعة إنه يعتزم التحدث مع الرئيس المنتخب جو بايدن لبحث سبل توحيد البلاد.

وذكر النائب مكارثي في بيان، أنه يسعى إلى الاتصال بالرئيس المنتخب اليوم الجمعة للتحدث معه لبحث "سبل العمل المشترك لتهدئة الأجواء وتوحيد البلاد لحل التحديات التي تواجهها أمريكا".

ويأتي تصريح مكارثي في أعقاب اقتحام عدد من مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونغرس الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي في حادثة أثارت ردود فعل واسعة.

يذكر أن 4 أشخاص قتلوا من ضمنهم امرأة أطلق عليها النار قبل أن تتمكن السلطات وأجهزة إنفاذ القانون من استعادة السيطرة على المبنى الذي يعتبر أحد أكثر المباني الأيقونية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

المصدر: "رويترز"