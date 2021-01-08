إسبانيا تسجل أكبر ارتفاع يومي بإصابات كورونا منذ أكتوبر
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر ارتفاع يومي منذ شهر أكتوبر الماضي.
وجاء في بيان الوزارة اليوم الجمعة: "تم تسجيل 25456 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2050360".
وتعتبر إسبانيا الدولة الـ10 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 2 مليون حالة وكذلك الـ10 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 50 ألف حالة وفاة.
المصدر: وكالات