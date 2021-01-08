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بيلوسي: ترامب غير مستقر ويجب حماية الأمريكيين من عدوانه على ديمقراطيتنا

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بيلوسي: ترامب غير مستقر ويجب حماية الأمريكيين من عدوانه على ديمقراطيتنا
AFP Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images
رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "غير مستقر"، داعية إلى حماية الديمقراطية الأمريكية من "هجومه غير المتوازن".

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وقالت في رسالة نقلتها وكالة "رويترز": "إن وضع هذا الرئيس المختل بلغ أقصى درجات الخطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".

وأشارت بيلوسي إلى أنها لم تتلق ردا من نائب الرئيس، مايك بينس، بشأن تفعيل التعديل الـ25 لدستور البلاد الذي يسعى الديمقراطيون إلى استخدامه لعزل الرئيس دونالد ترامب عن الحكم فورا.

وينص هذا التعديل على تسليم الحكم إلى نائب الرئيس في ظروف منها وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.

المصدر: "رويترز"

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